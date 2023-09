Brasil quer chegar a 40% de transporte por ferrovia de carga para exportação, diz Renan Filho

O ministro admitiu as dificuldades de incluir as ferrovias no modal de transporte de passageiros no país, mas contou que o pacote de obras propostas irá incluir seis novas linhas -- o que, se confirmadas, irá multiplicar por quatro o total existente no Brasil. Hoje estão em funcionamento apenas duas ferrovias interestaduais, uma conectando Pará e Maranhão e outra entre Espírito Santo e Minas Gerais.

Estão sendo preparados projetos para ligações entre Luziânia (GO) e Brasília; na região de Feira de Santana (BA); e linhas de ligação entre São Paulo e Paraná.

"São algumas linhas que estão em finalização de estudos de viabilidade e em busca de atração de investimentos privados em parcerias público-privadas, porque linhas de trem precisam também de investimento público", explicou.

"O problema do Brasil é que é um país com dimensão continental e as cidades ficam longe uma da outra. Por exemplo, um trem rápido de São Paulo ao Rio de Janeiro tentou ser estruturado no passado, mas só a obra custaria 50 bilhões de reais. Para concorrer com transporte aéreo, esse trem tem de ser de alta velocidade", disse.

Questionado sobre os impactos ambientais de um transporte focado em rodovias, o ministro respondeu que o impacto maior é justamente dos caminhões, daí o motivo de o governo ter a preocupação de crescer rapidamente o transporte de cargas por trem.

"O Brasil pretende ampliar o transporte de cargas porque principalmente o que mais emite é o caminhão, e não o transporte apenas de pessoas. Os aviões emitem muito, mas a gente ainda voa pouco no Brasil", afirmou.