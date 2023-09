Indígenas comemoram rejeição de marco temporal no STF; agronegócio vê quebra de segurança jurídica

Representantes dos povos indígenas, por outro lado, consideraram a decisão do STF uma vitória histórica e o desfecho de anos de lutas pela proteção dos povos originários.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, comemorou o resultado de Nova York, onde acompanha a Semana do Clima da ONU.

"Foram tantos anos de muitas lutas, muitas mobilizações, muita apreensão para este resultado, porque esse resultado define o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil. Então vamos sim comemorar o resultado dessa grande força dos povos indígenas do Brasil", disse a ministra.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) também comemorou a decisão que derrubou a "tese anti-indígena", mas alertou para a discussão das indenizações no STF e para a votação do projeto de lei que fixa o marco em comissão do Senado, ambas previstas para a próxima semana.

"Nós saímos vitoriosos sim da tese do marco temporal, mas ainda há muita luta a ser feita para afastar todas as ameaças que também estão tramitando no Senado Federal que é através do PL 2903", disse Dinamam Tuxá, coordenador executivo da Apib em nota da entidade.

A nota também argumenta que a proposta de indenização a proprietários por ocasião da demarcação de terras indígenas "supõe uma premiação aos invasores ilegais que representam a maioria das propriedades com sobreposição em terras indígenas", apesar de reconhecer uma "pequena parcela" de pequenos proprietários que tenham adquirido de boa-fé títulos de propriedade sobre terras indígenas.