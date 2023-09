Atividade empresarial dos EUA fica quase estagnada em setembro, mostra pesquisa

Até o momento, a economia dos EUA tem desafiado as projeções de uma recessão, que a maioria dos economistas esperava que fosse desencadeada pelos aumentos agressivos das taxas de juros do Federal Reserve. O crescimento do emprego e os gastos do consumidor se mantiveram, e o ritmo da inflação diminuiu acentuadamente, levando as autoridades do Fed a atualizarem suas previsões econômicas na quarta-feira, sugerindo que muitos deles agora acreditam que uma recessão pode ser totalmente evitada.

Ao mesmo tempo, o Fed deixou as taxas de juros inalteradas, mas indicou que os custos dos empréstimos permanecerão altos até o próximo ano, o que pode prejudicar o progresso da economia daqui para frente. De fato, uma série de indicadores no último mês sinalizou que o ímpeto econômico está diminuindo, e os números do PMI desta sexta-feira reforçaram essa avaliação.

"Os dados do PMI de setembro aumentaram as preocupações com relação à trajetória das condições de demanda na economia dos EUA após o aumento das taxas de juros e a inflação elevada", disse Siân Jones, economista da S&P Global Market Intelligence, em nota.

O PMI de serviços da pesquisa caiu para 50,2, menor patamar em oito meses, um pouco abaixo da leitura de 50,6 esperada pelos economistas em uma pesquisa da Reuters. O PMI industrial da S&P subiu para 48,9, de 47,9 em agosto, mas ainda assim foi o quinto mês consecutivo em território de contração. Economistas haviam previsto um PMI industrial de 48,0.

(Por Dan Burns)