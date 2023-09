Preço do diesel sobe no Brasil pela 7ª semana seguida, diz ValeCard

Em meados de agosto, a Petrobras elevou em 25,8% o preço do diesel em suas refinarias, para lidar com um petróleo mais alto.

"Como ainda há a pressão externa do aumento da cotação do petróleo no mercado internacional, podemos observar novos reajustes nas próximas semanas", disse Rodrigues.

A cotação do petróleo se soma a uma decisão da Rússia, principal supridora de diesel importado pelo Brasil, de suspender as exportações do combustível a partir desta semana, o que deve colocar mais pressão por reajustes da Petrobras, segundo analistas ouvidos pela Reuters.

Ainda segundo levantamento da ValeCard, com base em transações realizadas em mais de 25 mil postos credenciados no Brasil, o etanol hidratado interrompeu uma sequência de quedas de duas semanas, mas segue vantajoso em relação à gasolina em 14 unidades federativas do Brasil.

Na semana de 15 a 21 de setembro, o etanol hidratado apresentou um aumento de 0,21%, com valor médio passando para 3,762 reais por litro.

"Após as sucessivas quedas recentes, vimos agora um período de acomodação dos preços do etanol hidratado no varejo. Para as próximas semanas, não há uma tendência clara para esse combustível", opinou Rodrigues.