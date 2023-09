Dólar sobe ante real com expectativa por dados de inflação dos EUA

Na B3, às 10:10 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,45%, a 4,9575 reais.

O Federal Reserve deixou os juros inalterados em sua reunião da semana passada, mas não fechou a porta para mais elevações à frente, e o chair Jerome Powell voltou a reafirmar a visão de que os custos dos empréstimos permanecerão mais altos por mais tempo em meio a uma economia resiliente.

"(O Fed) está claramente enviando uma mensagem aos mercados de que o combate à inflação está longe de ser vencido, especialmente devido à força da economia dos Estados Unidos, e de que as taxas precisarão permanecer altas por mais tempo", disse Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury. "Os mercados parecem acreditar nesse cenário e, até vermos novas evidências de desaceleração da economia americana, os argumentos de baixa para o dólar são limitados."

Com foco total no Fed, o mercado acompanhará de perto nesta semana a leitura de agosto do índice de inflação preferido do banco central norte-americano, o PCE, agendado para sexta-feira.

Quanto mais altos os juros nos EUA, mais o dólar tende a se valorizar globalmente, uma vez que os rendimentos dos Treasuries ficam mais atraentes quando comparados aos retornos financeiros oferecidos em países de juros mais altos, que costumam ser bem mais arriscados que a maior economia do mundo.

No Brasil, a "ata do Copom (de terça-feira) deve trazer mais novidades sobre a preocupação fiscal e suas consequências para as expectativas de inflação e para o ritmo de corte de juros", avaliou o BTG Pactual em relatório a clientes, chamando a atenção ainda para a divulgação, no mesmo dia, do IPCA-15 de setembro, que "dará nova oportunidade ao mercado de observar a trajetória dos núcleos de inflação".