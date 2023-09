Japão vai elaborar pacote econômico para aliviar inflação

Por Satoshi Sugiyama e Tetsushi Kajimoto

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, revelou nesta segunda-feira os pilares de um novo pacote de estímulo econômico a ser compilado no próximo mês para ajudar as famílias a aliviar os problemas causados pelos aumentos de preços e aumentar os salários.

Kishida instruirá seu gabinete na terça-feira para elaborar o pacote e estabelecer rapidamente um orçamento extra para financiá-lo, disse ele.