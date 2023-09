Lula diz que levará a demais membros do Mercosul possibilidade de acordo com Vietnã

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que é do interesse do Brasil realizar uma aproximação entre o Mercosul e a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), e afirmou que irá levar aos demais membros do bloco sul-americano a possibilidade de um acordo comercial com o Vietnã.

"Discutimos também o interesse do Vietnã de celebrar um acordo comercial com o Mercosul. Vou levar o tema a nossos parceiros do Mercosul, aproveitando a presidência brasileira", disse Lula em declaração à imprensa no âmbito de visita ao Brasil do primeiro-ministro vietnamita, Phạm Minh Chính