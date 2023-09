Rússia suspende proibição de exportação de diesel de baixa qualidade e combustível marítimo

MOSCOU (Reuters) - O governo russo aprovou algumas mudanças em sua proibição às exportações de combustíveis, suspendendo as restrições para o combustível usado para abastecimento de algumas embarcações, bem como para o diesel com alto teor de enxofre, segundo um documento do governo divulgado nesta segunda-feira.

Também foram suspensas as restrições à exportação de combustível já aceito para exportação pela Russian Railways e pela Transneft antes do anúncio da proibição na semana passada.

A proibição de todos os tipos de gasolina e diesel de alta qualidade continua em vigor.