BC torna obrigatório que instituições financeiras comuniquem clientes sobre incidentes com Pix

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central publicou nesta terça-feira resolução que obriga instituições financeiras a comunicar titulares de dados que sejam impactados por incidentes de segurança no Pix e aprimora penalidades em casos de descumprimentos dos novos requisitos de acordo com a gravidade dos casos.

A resolução estabelece que, mesmo nos casos de menor impacto, os titulares de dados pessoais envolvidos devem ser comunicados sobre as falhas de segurança no uso do sistema de pagamento do BC.

"É importante ressaltar que o dever recai sobre a instituição de relacionamento do cliente, mesmo que não tenha dado causa ao evento, uma vez que é ela que possui canal seguro de comunicação com o cliente, acessível exclusivamente por meio de identificação pessoal, como senha, reconhecimento biométrico etc", afirmou o BC em nota.