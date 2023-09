Aegea capta US$500 mi com emissão de bonds ligados à sustentabilidade, diz IFR

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de saneamento Aegea precificou nesta quarta-feira uma emissão de 500 milhões de dólares em bonds de sete anos ligados à sustentabilidade, com cupom de 9%, de acordo com o IFR, serviço do LSEG.

A emissão, realizada pela subsidiária Aegea Finance, serve para arrecadar recursos para pagamento de dívidas, investimento em "projetos verdes" e outros propósitos corporativos gerais, de acordo com o IFR.

Os coordenadores são Bradesco, BTG Pactual, Citi, Itaú, JPMorgan, Morgan Stanley e Santander, segundo o IFR.