FMI vê como "vital" para economia global acordo para elevar recursos de empréstimos

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) acredita que é "vital" que seus acionistas cheguem a um acordo este ano para aumentar seus recursos de empréstimos baseados em cotas para lidar com os crescentes choques econômicos globais, disse nesta quinta-feira a porta-voz da instituição, Julie Kozack.

Os países membros financiam o FMI com base em quotas, ou participações, que correspondem ao poder de voto. O FMI não aumentou os seus principais recursos de empréstimo de quotas desde 2010, uma medida que deu maior voz aos mercados emergentes em rápido crescimento, como a China e o Brasil, em detrimento dos países europeus mais ricos.

Kozack disse em coletiva de imprensa que a revisão da cota será um tópico importante nas reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial no próximo mês em Marrakech, Marrocos.