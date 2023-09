PIB alemão deve contrair 0,6% este ano, apontam institutos econômicos

"O motivo mais importante para essa revisão é que a indústria e o consumo privado estão se recuperando mais lentamente do que esperávamos na primavera", disse Oliver Holtemoeller, chefe do departamento de macroeconomia do Instituto de Pesquisa Econômica de Halle (IWH).

A expectativa é que o PIB encolha 0,4% somente no terceiro trimestre, após estagnar no segundo trimestre.

Contudo, os aumentos de preços estão sendo acompanhados por aumentos salariais e preços de energia em queda, o que significa que o poder de compra está retornando, disseram economistas. Portanto, espera-se que a desaceleração diminua até o final do ano.

No último trimestre do ano, a previsão é de uma expansão modesta de 0,2%.

Para 2024, os institutos -- quatro alemães e um austríaco -- preveem um crescimento do PIB de 1,3%, abaixo dos 1,5% anteriores, e para 2025, expansão de 1,5%.

Nos anos seguintes, uma taxa de crescimento potencial decrescente devido ao encolhimento da força de trabalho se tornará cada vez mais evidente, disseram eles.