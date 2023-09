Wall Street termina em alta com investidores digerindo dados econômicos

O S&P 500 recuou mais de 6% desde o final de julho, mas permanece em alta de cerca de 12% no acumulado de 2023.

Dados mostraram que a economia dos EUA manteve um ritmo de crescimento bastante sólido no segundo trimestre.

Leituras separadas mostraram que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram ligeiramente na semana passada e uma queda maior do que a esperada nos contratos de compra de casas existentes em agosto.

Os investidores estavam aguardando o índice de preços de despesas de consumo pessoal de sexta-feira para obter a visão mais recente sobre a inflação.

Em Washington, o Senado dos EUA, liderado pelos democratas, avançou com um projeto de lei bipartidário de financiamento temporário com o objetivo de evitar a quarta paralisação parcial do governo em uma década.