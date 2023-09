Citigroup "não tem espaço para espectadores" em processo de reestruturação, diz CEO

Por Tatiana Bautzer

NOVA YORK (Reuters) - A presidente-executiva do Citigroup, Jane Fraser, disse nesta sexta-feira que os melhores funcionários estão de acordo com a reestruturação em andamento no banco, a maior em quase duas décadas, e que "não há espaço para espectadores" nesse processo.

"O caso para a mudança é bastante claro -- nosso pessoal quer ter sucesso e nossos funcionários de melhor desempenho apoiaram isso muito rapidamente", disse Fraser à CNBC.