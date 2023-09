Crescimento do Reino Unido é revisado para mostrar recuperação pós-pandemia mais rápida

O crescimento em 2021 foi revisado de 7,6% para 8,7%, enquanto o tamanho da retração histórica de 2020 foi reduzido de 11,0% para 10,4%, em linha com a orientação preliminar de 1º de setembro. O crescimento em 2022 foi revisado de 4,1% para 4,3%.

A agência disse que as revisões em 2020 e 2021 refletiram estimativas melhores do volume de estoques mantidos pelas empresas, bem como as margens obtidas pelos varejistas e os custos e a produção no setor de saúde.

O PIB britânico no segundo trimestre de 2023 foi confirmado como 0,2% superior ao do trimestre anterior, em linha com uma estimativa anterior, enquanto o crescimento do primeiro trimestre foi revisado de 0,1% para 0,3%.

"A economia foi um pouco mais resiliente no primeiro semestre deste ano do que pensávamos anteriormente. Mas outros indicadores sugerem que isso agora está desaparecendo", disse Gregory, da Capital, alertando que as taxas de juros mais altas correm o risco de levar a economia britânica à recessão.