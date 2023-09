Haddad diz que Desenrola gerou desconto médio de 83% em dívidas e pode turbinar economia

"Combinado com o aumento de renda que as pessoas estão tendo, desemprego menor, taxa de juros menor, tudo isso pode nos permitir imaginar um quarto trimestre melhor do que o esperado", acrescentou, ao defender também o andamento da pauta econômica doméstica como resposta a desafios internacionais, citando a alta dos juros norte-americanos e a elevação do preço do petróleo.

A atual projeção do governo para o desempenho da atividade econômica em 2023 é de um crescimento de 3,2%. O Banco Central, por sua vez, espera uma alta de 2,9% neste ano.

Dos 25 bilhões de reais em dívidas que precisarão ser quitadas após a renegociação, 13 bilhões de reais dizem respeito a pendências de até 5 mil reais de pessoas com renda de até dois salários mínimos, fatia que contará com garantia do Tesouro Nacional. Os outros 12 bilhões de reais se referem a débitos de até 20 mil reais, sem aval do governo.

Haddad destacou que agora os devedores precisam fazer seus cadastros nas plataformas do governo para posteriormente acessar o sistema do Desenrola e aceitar as renegociações.

Na entrevista, ele ainda afirmou esperar que o problema do represamento dos precatórios a serem pagos pelo governo seja solucionado ainda neste ano para que a União "limpe seu balanço".

O governo pediu ao Supremo Tribunal Federal que considere inconstitucional o teto anual para pagamentos aprovado durante o governo Jair Bolsonaro, além de defender que pagamentos de encargos financeiros relacionados aos precatórios não sejam contabilizados nas despesas primárias do Tesouro.