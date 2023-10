Ações tocam mínima de seis meses com alta nos rendimentos dos títulos

O rendimento dos títulos do governo alemão de 10 anos, referência da zona do euro, subiu para 2,922%, próximo ao recorde de 12 anos atingido na semana passada.

"(A queda no STOXX) está intimamente ligada ao que estamos vendo nos mercados de títulos neste momento. Ainda estamos vendo os rendimentos subindo e isso provavelmente está preocupando alguns investidores", disse Craig Erlam, analista sênior de mercado da OANDA.

O Índice Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) final do setor industrial da zona do euro, da HCOB e compilado pela S&P Global, caiu para 43,4 em setembro, ante 43,5 em agosto, em linha com uma estimativa preliminar.

Entre as empresas, as ações do Casino, que enfrenta alto endividamento, caíram 7,5% depois que o grupo varejista francês anunciou a conclusão da venda de um primeiro conjunto de 61 lojas na França para o Groupement Les Mousquetaires, além da ampliação de sua parceria de compras com a empresa para incluir produtos alimentícios de marca própria.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 1,03%, a 445,59 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 1,28%, a 7.510,72 pontos.