Lula pode trabalhar normalmente, mas à distância e sem visitas, diz médico

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tem qualquer impedimento para voltar a trabalhar após ser submetido a uma cirurgia no quadril direito, desde que por meio do telefone ou teleconferências e mantenha sua rotina de fisioterapia, informou o médico Roberto Kalil, acrescentando que visitas estão proibidas pelo menos nas duas primeiras semanas do pós-operatório.

Médico de Lula de longa data, Kalil disse que não há grandes alterações no outro quadril do presidente e não há programação de uma cirurgia do tipo no lado esquerdo.