Bostic, do Fed, diz que aumento de rendimentos dos títulos longos não está tendo impacto excessivo na economia

Por Howard Schneider

ATLANTA (Reuters) - O aumento constante dos rendimentos de longo prazo dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos ainda não mostrou sinais de desacelerar a economia mais do que seria esperado em um ciclo típico de aperto do Federal Reserve, disse o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, nesta terça-feira.

Ele é a mais recente autoridade do banco central dos EUA a minimizar o aumento dos custos de empréstimos impulsionado pelo mercado.