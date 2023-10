Brasil ganhará bolsa de energia elétrica com parceria entre fundo da B3 e europeia EEX

"Hoje o giro no Brasil é de 4,7 vezes o volume (de energia negociado em contratos em relação ao consumo), o benchmark é de 10 vezes no resto do mundo. Então, tem uma oportunidade de o volume transacionado ser maior", disse.

Um dos pontos fundamentais para aumentar as transações é reduzir o risco da contraparte --como o mercado brasileiro não tem hoje uma "clearing" para gerenciar esse risco, os agentes precisam avaliar o risco de crédito de todas as suas contrapartes, o que acaba reduzindo a liquidez do mercado.

O Brasil é o sexto maior mercado consumidor de energia elétrica do mundo, com 589 terawatts-hora (TWh) consumidos em 2022, além de ser o sétimo maior produtor, com uma capacidade instalada de mais de 190 gigawatts (GW), segundo dados da N5X.

A CEO destacou ainda o movimento de abertura do mercado para um novo universo de consumidores de energia a partir de 2024, estimulando o segmento de comercialização varejista, que serão possíveis agentes na nova bolsa de energia.

PRIMEIRAS OPERAÇÕES E PORTFÓLIO

A partir do lançamento nesta terça-feira, a N5X iniciará um diálogo com os principais agentes e reguladores para entender as necessidades do mercado livre brasileiro e quais produtos poderão ofertar no país.