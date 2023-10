Em esforço para melhorar arrecadação, governo investe em votação de tributação de offshores

O projeto sancionado por Lula nesta terça, por sua vez, cria o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas. Ele também estabelece limites para taxas de juros e encargos financeiros cobrados no crédito rotativo dos cartões.

O Desenrola já entrou em vigor por força de uma medida provisória editada pelo governo. Mas ela perde a validade nesta terça-feira, razão pela qual o projeto tinha de ser sancionado no mesmo dia, evitando assim uma brecha no funcionamento do programa.

A sanção do projeto foi publicada, sem vetos, em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira.

ORDENS

Questionado sobre a recuperação do presidente Lula -- ele passou por uma cirurgia no quadril na última sexta-feira e, por recomendação médica, deve permanecer no Palácio do Alvorada, ainda que já possa trabalhar à distância -- Padilha, que é médico, relatou que Lula está muito bem e surpreendeu os profissionais de saúde.

"Já está falando com os ministros, dando ordem", disse o ministro.