Metalúrgicos da Embraer entram em greve no interior de SP, diz sindicato

SÃO PAULO (Reuters) - Trabalhadores do complexo industrial da Embraer em São José dos Campos (SP) entraram em greve nesta terça-feira, após rejeitarem oferta de reajuste salarial feita pela fabricante de aviões, afirmou o sindicato local.

Os trabalhadores reivindicam aumento real e renovação da convenção coletiva, enquanto a proposta da empresa envolveu reposição da inflação aos salários, de 4,06%, segundo o sindicato.

"A Embraer, por liberalidade, já concedeu o reajuste salarial de 4,06% (que corresponde a 100% da inflação no período) aos colaboradores que recebem salários de até 10 mil reais e um fixo de 406 reais para remunerações acima desse valor", afirmou a empresa em comunicado. Segundo a Embraer, a proposta foi apresentada pela Fiesp, que representa as empresas do setor.