Não é possível descartar novos aumentos de juros pelo BCE, diz autoridade da Finlândia

"Mas, levando em conta os riscos que cercam a trajetória da inflação, isso não significa necessariamente que não haverá mais aumentos nas taxas de juros", disse Valimaki, que está substituindo o presidente do Banco da Finlândia, Olli Rehn.

Valimaki argumentou que, com a inflação permanecendo acima da meta de 2% do BCE por tanto tempo, qualquer atraso adicional na contenção do crescimento dos preços seria inaceitável.

A inflação caiu para 4,3% em setembro, de 5,2% no mês anterior, uma queda maior do que a esperada, que deveria alimentar a confiança de que a taxa de crescimento dos preços estava de fato voltando a cair.

Entretanto, o crescimento dos preços deverá se estabilizar no próximo ano e se manter praticamente estável em torno de 3% durante grande parte de 2024, principalmente devido à redução dos subsídios por parte dos governos. Portanto, a grande questão é se a desinflação pode ser retomada em 2025 e voltar a 2% até o final desse ano.

"Avaliaremos as perspectivas de inflação também à luz da dinâmica do núcleo da inflação e da força da transmissão da política monetária", disse Valimaki.

Rehn, que tirou uma licença para concorrer ao cargo de próximo presidente da Finlândia, escolheu Valimaki, o suplente de longa data do Banco da Finlândia no Conselho do BCE, para assumir seu lugar no conselho.