Projeto sobre taxação de offshore e fundo exclusivo também deve alterar JCP, diz relator

"O que estamos discutindo é a possibilidade de uma proposta que o JCP cumpra efetivamente suas funções, se alinhe às práticas internacionais", acrescentou.

Segundo ele, um parecer preliminar sobre o projeto será apresentado ainda nesta terça-feira. A previsão do governo é que a votação no plenário da Câmara ocorra nesta semana. Depois, o texto precisa ser analisado pelo Senado.

Em busca de receitas para zerar o déficit primário de 2024, o Ministério da Fazenda editou em agosto uma medida provisória e dois projetos de lei para tratar separadamente dos três assuntos. Com a decisão anunciada nesta terça, o texto relatado por Pedro Paulo vai aglutinar temas, o que pode agilizar a tramitação das matérias.

O projeto com relatoria de Pedro Paulo foi proposto pelo governo para criar uma taxação periódica sobre ganhos de brasileiros com investimentos no exterior. Hoje, a tributação da renda desses ativos ocorre somente quando a pessoa recebe os rendimentos.

A segunda iniciativa institui uma tributação periódica sobre os rendimentos de fundos exclusivos de investimento, mecanismos com gestão personalizada usados por pessoas de alta renda e que atualmente só pagam imposto no momento do resgate.

A terceira medida proposta pelo governo acaba com o mecanismo de distribuição de JCP por empresas a partir de 2024. O projeto vedaria a dedução de juros pagos sobre remuneração do capital próprio na apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).