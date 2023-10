CCJ do Senado aprova PEC que limita atuação de tribunais superiores

Na Câmara, o PL, partido ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou em obstrução acusando o Judiciário de invadir competências e prerrogativas do Congresso e convidou outros parlamentares a apoiarem o movimento.

Bancadas como a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional juntaram forças para fazer frente a outros posicionamentos do Supremo, principalmente em pontos da chamada "pauta de costumes". Avançam, em comissões da Câmara, com projeto que proíbe a equiparação do casamento de pessoas de mesmo sexo a casamentos heterossexuais.

Também foi levantada uma PEC (ainda em fase de coleta de assinaturas para ser formalizada), prevendo casos em que o Congresso poderá reverter decisões do Supremo.

Pretendem votar projeto que amplia as proibições ao aborto, em resposta a voto da ministra Rosa Weber, que se posicionou favorável à descriminalização da interrupção voluntária da gravidez nas primeiras 12 semanas de gestação. Ela é a relatora de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que teve julgamento virtual suspenso a pedido do ministro Luís Roberto Barroso, que assumiu a presidência do tribunal com a aposentadoria de Weber.

Ainda que tenha, inclusive, defendido um limite de tempo para a permanência de um ministro no STF, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nega haver sentimento de "revanche" no Parlamento.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também se manifestou sobre o assunto, argumentando que a Constituição já delimita as atribuições e competências de cada um dos três Poderes.