Centeno, do BCE, diz que ciclo de alta juros deve estar concluído com recuo da inflação

LISBOA (Reuters) - O ciclo de aumento das taxas de juros pelo Banco Central Europeu provavelmente chegou ao fim uma vez que a inflação na zona do euro está recuando mais rapidamente do que subiu, disse nesta quarta-feira Mario Centeno, membro do Conselho do BCE.

"Podemos esperar que o ciclo de juros já tenha sido concluído agora, e com as condições atuais", disse ele a repórteres em Lisboa.

Ele disse que a decisão de setembro do BCE "trouxe a previsibilidade necessária à política monetária, ao mencionar explicitamente que o nível atual das taxas de juros é compatível com a convergência da inflação no médio prazo para o objetivo" de 2%.