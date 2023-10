Criação de vagas no setor privado dos EUA desacelera com força em setembro, aponta ADP

O mercado de trabalho está perdendo força gradualmente à medida que se ajusta aos aumentos de 525 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022. O governo informou na terça-feira que havia 1,51 vaga de emprego para cada pessoa desempregada em agosto, embora as vagas não preenchidas tenham tido o maior aumento em dois anos. Uma pesquisa do Conference Board na semana passada mostrou que as opiniões dos consumidores sobre o mercado de trabalho melhoraram em setembro.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes da divulgação, na sexta-feira, do relatório de emprego do Departamento do Trabalho referente a setembro.

O relatório da ADP não tem sido um indicador confiável na tentativa de prever a abertura de vagas no setor privado no relatório de emprego.

De acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas, o Escritório de Estatísticas do Trabalho deve informar abertura de 160 mil vagas no setor privado em setembro quando divulgar seu relatório na sexta-feira.

Incluindo o emprego do governo, a previsão é de que o total de criação de vagas fora do setor agrícola tenha chegado a 170.000 no mês passado, de 187.000 em agosto.

(Reportagem de Lucia Mutikani)