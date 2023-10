Ford anuncia acordo com governo da Bahia sobre fábrica em Camaçari

A Ford não informou os termos financeiros do acordo. Em meados de agosto, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou a jornalistas em evento da BYD que o Estado tinha uma expectativa preliminar de ter de ressarcir a Ford em cerca de 100 milhões a 150 milhões de reais.

Procurada, a montadora norte-americana não comentou o assunto.

Ford, BYD e governo da Bahia têm travado discussões paralelas desde pelo menos o ano passado sobre a fábrica fechada pela montadora norte-americana em Camaçari em 2021.

A BYD, que tem promessa de investir 3 bilhões de reais no Brasil, tinha expectativa de anunciar já no final do ano passado um acordo definitivo para a instalação de seu complexo fabril, formado inicialmente por uma fábrica de carros elétricos, no espaço ocupado pela Ford em Camaçari.

Atualmente, a montadora chinesa trabalha com expectativa de iniciar a produção de carros eletrificados na Bahia no final de 2024.