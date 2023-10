Maiores mercados de títulos do mundo são atingidos por vendas incessantes

Nesta quarta-feira, os rendimentos de 30 anos dos EUA atingiram o nível psicológico de 5% pela primeira vez desde a crise financeira global, e o rendimento do Bund de dez anos da Alemanha atingiu 3%, um novo marco em um mercado em que os rendimentos estavam negativos no início de 2022.

Com a disseminação da liquidação, os rendimentos dos títulos australianos e canadenses de dez anos subiram mais de 50 pontos-base cada até agora nesta semana, e os rendimentos dos títulos do governo britânico de 30 anos atingiram uma nova máxima em 25 anos acima de 5% nesta quarta-feira.

"Se o rápido aumento continuar, ele atingirá o apetite pelo risco de forma mais clara, veremos quedas maiores nos mercados acionários, aumentos maiores nos spreads, e isso deve interromper o movimento, já que os fluxos em busca de segurança voltarão", disse Jan von Gerich, estrategista-chefe de mercados da Nordea.

Os custos dos empréstimos do governo influenciam tudo, desde as taxas de hipoteca para os proprietários de imóveis até as taxas de empréstimo para as empresas, com a velocidade da derrocada dos títulos gerando alarme nos mercados acionários e, ao mesmo tempo, elevando o dólar --o que, por sua vez, prejudica outras moedas, como o iene do Japão.

Os estrategistas de títulos ainda esperam que os rendimentos caiam e que seu preço suba, à medida que a economia global se enfraquece.

Mas eles acrescentaram que o ímpeto é de mais fraqueza nos preços, especialmente porque os investidores que mantiveram suas apostas em uma recuperação dos preços estão desistindo.