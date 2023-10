Setor de serviços dos EUA desacelera em setembro, mostra ISM

WASHINGTON (Reuters) - O setor de serviços dos Estados Unidos desacelerou em setembro, com o volume de novos pedidos caindo para um recorde de baixa de nove meses, mas o ritmo permaneceu consistente com expectativas de crescimento econômico sólido no terceiro trimestre.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira que seu PMI não manufatureiro caiu de 54,5 em agosto para 53,6 no mês passado.

Uma leitura acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia. Esse resultado ficou em linha com as expectativas dos economistas.