Hapvida cai mais de 5% após dados da ANS mostrando queda em números de beneficiários em agosto

Analistas do Citi chamaram a atenção para números da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) mostrando crescimento constante do setor, com 97,1 mil novos associados em agosto, enquanto Hapvida reportou queda no número de beneficiários.

"Hapvida continua em tendência de queda, perdendo 42,7 mil beneficiários de saúde em agosto... com crescimento negativo em suas duas verticais -- Notre Dame Intermédia e Hapvida", afirmaram eles em relatório a clientes nesta quinta-feira.

De acordo com Leantro Bastos e equipe do Citi, SulAmérica, da Rede D'Or, e Bradesco Saúde, do Bradesco, também continuaram perdendo vidas com declínios líquidos de 15,3 mil e 8,1 mil em agosto, respectivamente.

Por outro lado, destacaram, a Amil permanece na liderança com uma "impressionante" adição líquida de 56,2 mil beneficiários em agosto, seguida de um "crescimento consistente" de Porto Seguro, com acréscimo de 16,8 mil associados.