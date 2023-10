Oi dispara após acordo sobre venda de rede móvel

(Reuters) - As ações da Oi dispararam mais de 17% nesta quinta-feira, após acordo com TIM, Telefônica Brasil e Claro sobre o valor da venda de seus ativos de rede móvel, tendo acertado uma redução de 723,7 milhões de reais no valor do negócio, menos do que o ajuste de cerca de 3,2 bilhões de reais pleiteado pelas compradoras.

Às 11:50, os papéis da Oi subiam 12,07%, a 0,65 real, mas chegaram a 0,68 real na máxima (+17,24%) , enquanto TIM mostrava acréscimo de 0,07% e Telefônica Brasil avançava 0,27%.

"Na nossa análise, consideramos que, apesar dos valores relativamente baixos envolvidos na negociação entre as empresas TIM e Vivo, o desfecho é positivo para todas as partes envolvidas", afirmaram os analistas da XP Investimento Bernardo Guttmann e Marco Nardini, em relatório enviado a clientes no final da quarta-feira.