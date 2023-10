Cenário global adverso é compensado por dinâmica doméstica benigna, diz Galípolo

(Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que um cenário internacional "desafiador" neste segundo semestre, agravado no fim de semana com o conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas, está sendo compensado por um clima doméstico "mais benigno", com sinais de desinflação em direção à meta de inflação da autarquia.

Falando por chamada de vídeo à reunião do Conselho Empresarial de Economia da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Galípolo disse que, além de a inflação brasileira estar apresentando comportamento benigno, o crescimento econômico veio em patamar maior do que se esperava no primeiro semestre.

"A gente tem agora um cenário mais desafiador do ponto de vista internacional nesse segundo semestre, com desafios novos que vão surgindo, inclusive como conflitos que surgiram ao longo deste final de semana com uma série de impactos na questão de preços internacionais", disse ele, referindo-se ao ataque realizado pelo grupo militante palestino Hamas a Israel, no sábado, e à resposta israelense com ações militares na Faixa de Gaza, em um conflito que deixou mais de 1.200 pessoas mortas dos dois lados.