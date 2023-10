Investidor com fatia de US$2,5 bi na Disney quer "vários" assentos no conselho

Por Svea Herbst-Bayliss e Urvi Manoj Dugar

(Reuters) - Nelson Peltz está planejando um novo desafio para o conselho da Walt Disney menos de 10 meses após a empresa apresentar planos que abordavam as críticas do investidor ativista.

Com a queda de 30% no preço das ações da Disney desde então, a expectativa é que o investidor bilionário de 82 anos peça à empresa "vários" assentos no conselho, incluindo um para si mesmo, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta segunda-feira.