Taxas futuras de juros caem no Brasil em dia sem Treasuries e com conflito entre Israel e Hamas no foco

Nos mercados globais, os impactos foram percebidos em especial na alta firme do petróleo -- já que países do Oriente Médio estão entre os maiores produtores do mundo -- e no avanço inicial do dólar ante boa parte das demais divisas, com os investidores procurando a proteção da moeda norte-americana.

Uma das avaliações é a de que, caso o conflito entre Israel e Hamas envolva outros países da região, os preços do petróleo poderão alcançar patamares mais altos e impulsionar a inflação global, inclusive no Brasil.

“Se o conflito perdurar e transbordar, afetando outros países da região, pode fazer subir (o petróleo) acima de 100 dólares (o barril)”, avaliou o economista-chefe da Órama, Alexandre Espirito Santo, em comentário a clientes. “Se a situação piorar, podemos ver um grande estresse no mercado de petróleo, com implicações sobre a inflação global.”

O conflito no Oriente Médio, no entanto, não encontrou o mercado de Treasuries aberto, o que deixou a curva de juros brasileira sem sua principal referência nesta segunda-feira. Assim, após o forte avanço em sessões recentes, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) recuaram desde o início do dia.

“Hoje (segunda-feira) é feriado nos EUA e não há Treasuries operando. Então, o mercado brasileiro fica sem essa referência, o que dá espaço para o ajuste de queda”, comentou Luciano Rostagno, estrategista-chefe do Banco Mizuho.

Segundo ele, os dados do relatório Focus, divulgados pela manhã pelo Banco Central, favoreceram o ajuste de baixa das taxas futuras, ao não trazerem mudanças significativas nas projeções. A inflação projetada para 2023 seguiu em 4,86% e para 2024 foi de 3,87% para 3,88%. Já o dólar projetado para o fim de 2023 foi de 4,95 para 5,00 reais.