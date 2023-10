Country Garden diz que não pode cumprir todos pagamentos de dívidas offshore, preparando terreno para reestruturação

A maior incorporadora imobiliária privada chinesa não ficou inadimplente até o momento, mas deixou de pagar os cupons de alguns títulos em dólar desde o mês passado e enfrenta o fim dos períodos de carência de 30 dias para efetuar os pagamentos a partir da próxima semana.

Em um documento à bolsa de valores de Hong Kong nesta terça-feira, a Country Garden disse que suas vendas e financiamentos estavam enfrentando "desafios significativos", e seus recursos disponíveis continuaram a diminuir.

A empresa disse que "não será capaz de cumprir todas as suas obrigações offshore quando vencidas ou dentro dos períodos de carência relevantes", acrescentando que o não pagamento pode fazer com que os credores exijam a aceleração do pagamento ou busquem uma ação de execução.

A Country Garden, que tem 10,96 bilhões de dólares em títulos offshore e 42,7 bilhões de iuanes (5,86 bilhões de dólares) em empréstimos offshore, disse que enfrenta uma incerteza "significativa" em relação à alienação de ativos e que sua posição de caixa continuava sob pressão.

A incorporadora disse ter nomeado Houlihan Lokey, a China International Capital Corporation (CICC) e o escritório de advocacia Sidley Austin como consultores para examinar sua estrutura de capital e posição de liquidez e formular uma solução holística.

A empresa acrescentou que trabalhará com os consultores para desenvolver a solução mais pragmática e ideal para todas as partes interessadas, e pediu paciência aos credores.