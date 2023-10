FMI diz que liquidação de títulos dos EUA pode refletir quantidade extra no mercado

"Pode apenas refletir o fato de que há mais (títulos) e, portanto, o preço está se ajustando", disse ele numa entrevista sobre a atualização trimestral da perspectiva global do FMI, divulgada nesta terça-feira no Marrocos durante as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial.

“Não estamos vendo um grande declínio no apetite por risco nos mercados de ações e de crédito, por isso é um pouco estranho”, disse ele. “Se você estiver olhando para o mercado de Treasuries, talvez haja uma dúvida sobre quem podem ser os compradores no contexto em que o governo também está emitindo uma grande quantidade dessas notas.”

Gourinchas disse que o FMI está encorajando os EUA a aliviarem os gastos fiscais, dado que a economia está bem, a pandemia da Covid-19 recuou e o país não está em guerra.

“Em tempos bons, esse é o momento de talvez reduzir o déficit para que você possa expandi-lo em tempos ruins”, disse ele.