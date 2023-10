PepsiCo pretende aumentar preços à medida que demanda estável estimula aumento da previsão de lucros para 2023

Por Ananya Mariam Rajesh

(Reuters) - A PepsiCo disse nesta terça-feira que planeja aumentos "modestos" de preços no próximo ano, já que a demanda se manteve apesar dos múltiplos aumentos que levaram a gigante de lanches e bebidas a elevar sua previsão de lucros para 2023 pela terceira vez consecutiva.

As ações da empresa, que detém marcas como Mirinda e Gatorade, subiram quase 2% no início das negociações nesta terça, depois que o lucro do terceiro trimestre superou as estimativas.