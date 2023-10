Ações europeias sobem após Novo Nordisk compensar nervosismo do setor de luxo

Por Sruthi Shankar e Shristi Achar A e Siddarth S

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta leve nesta quarta-feira, com o salto das ações da Novo Nordisk após uma atualização positiva sobre seu medicamento para diabetes Ozempic, embora quedas nos papéis da Fresenius Medical e da gigante francesa do luxo LVMH tenham limitado os ganhos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,15%, a 453,16 pontos, o maior nível em quase três semanas. A maioria dos mercados regionais teve resultados mistos, com o índice de blue-chips da França com o pior desempenho.