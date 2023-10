Dólar acompanha exterior e tem leve queda antes de feriado no Brasil

Na B3, às 17:20 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,26%, a 5,0640 reais.

No início do dia, o dólar engatou queda frente ao real, em sintonia com a baixa da moeda norte-americana ante divisas fortes e em relação a algumas moedas de exportadores de commodities e emergentes. Na cotação mínima da sessão, às 10h02, o dólar à vista marcou 5,0290 reais (-0,54%).

A proximidade da quinta-feira de mercados fechados no Brasil, no entanto, trazia certa cautela aos negócios. Parte dos investidores dava preferência a posições compradas no mercado futuro (posicionadas na alta do dólar) para enfrentar o feriado prolongado.

Com isso, ainda pela manhã o dólar se reaproximou da estabilidade, oscilando entre altas e baixas. O movimento seguia em sintonia com o exterior, onde o índice do dólar também apresentava movimentos contidos ante uma cesta de seis moedas fortes.

Às 14h39, o dólar à vista marcou a cotação máxima de 5,0713 reais (+0,20%), com investidores elevando as posições compradas antes da divulgação da ata do último encontro de política monetária do Federal Reserve, marcada para as 15h. Com a divulgação do documento, que pouco alterou o cenário, o dólar voltou a se aproximar da estabilidade no Brasil -- novamente, em sintonia com o exterior.

Ainda que o dólar já tenha cedido para a faixa de 5,05 reais em quatro dias, profissionais do mercado não descartam que a moeda possa atingir níveis mais baixos no curto prazo, a depender do futuro da política monetária nos EUA e dos desdobramentos econômicos do conflito entre Israel e Hamas.