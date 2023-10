Eztec tem vendas brutas de R$346 mi no 3° tri, queda de 26,5% ano a ano

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Eztec registrou vendas brutas de 346 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, queda de 26,5% frente ao mesmo período de 2022, disse a empresa nesta quarta-feira em prévia operacional.

A companhia também apurou 85 milhões de reais em lançamentos no trimestre pelo indicador VGV (valor geral de vendas), relativo ao lançamento do Lindenberg Alto de Pinheiros, empreendimento no qual a Eztec detém 50% de participação. No segundo trimestre, os lançamentos da empresa haviam somado 474,5 milhões de reais.

O estoque da Eztec ficou em 2,7 bilhões de reais, praticamente estável em relação ao mesmo período no ano passado.