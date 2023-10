Ibovespa amplia queda em dia de ajuste após feriado; petrolíferas avançam

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa estendeu as perdas na tarde desta sexta-feira, no retorno após feriado no Brasil, acompanhando maior cautela em Wall Street e diante de ajustes negativos ao movimento externo na véspera, quando ativos globais foram pressionados por dados de inflação nos Estados Unidos acima do esperado.

Vale era a maior pressão negativa ao índice. Do outro lado, Petrobras, Prio e 3R Petroleum disparavam diante do salto de cerca de 5% no preço do petróleo no exterior, com investidores de olho no conflito no Oriente Médio e sanções dos EUA à Rússia.

Às 15h14 (de Brasília), o Ibovespa caía 0,90%, a 115.991,96 pontos, após quatro altas seguidas. Na mínima, o índice cedeu a 115.658,27 pontos e, na máxima, foi a 117.070,35 pontos. Na semana, o índice caminha para alta de 1,55%.