Lula pede a presidente do Egito apoio à retirada de brasileiros de Gaza, diz governo

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou neste sábado por telefone com os presidentes da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, para buscar apoio à retirada de brasileiros da Faixa de Gaza, informou o Palácio do Planalto.

Na conversa com o presidente do Egito, Lula informou que, assim que os brasileiros conseguirem cruzar a passagem de Rafah, serão acompanhados pelo embaixador brasileiro no Egito até o aeroporto de Arish e embarcarão imediatamente na aeronave da Força Aérea Brasileira com destino ao Brasil.

Segundo o governo brasileiro, na conversa com o palestino Abbas, Lula expressou preocupação com os civis na região, mas também condenou o que descreveu como "ataques terroristas" contra civis em Israel e reforçou a importância da libertação imediata de todos os reféns.