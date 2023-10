FMI encerra reuniões no Marrocos sem consenso sobre termos de financiamento e linguagem de conflito

Calvino, que é ministra da Economia da Espanha, disse que o IFMC não conseguiu chegar a um consenso sobre um comunicado conjunto em meio a divergências sobre a linguagem usada no tratamento de conflitos, apesar de muitos países membros condenarem a invasão da Ucrânia pela Rússia e o assassinato de civis em Israel e Gaza.

Um funcionário de um país do G7 com conhecimento direto das negociações disse que não havia consenso sobre o aumento da cota nem clareza sobre se o prazo para acertar a questão até o final do ano seria muito apertado. O FMI havia definido que concluiria a sua mais recente revisão de cotas até 15 de dezembro.

O plano do Tesouro dos EUA para que os países contribuam com novos valores de cotas proporcionalmente às suas atuais participações, inalteradas desde 2010, ganhou o apoio dos países do G7, da Índia e de vários outros mercados emergentes.

Mas a China continuou a resistir. O governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, disse em comunicado ao IMFC que a China deseja tanto um aumento de cota quanto um realinhamento de ações "para refletir o peso relativo dos membros na economia global e fortalecer a voz e a representação dos mercados emergentes e dos países em desenvolvimento".

INCERTEZAS

Forjar um acordo para aumentar o poder de fogo de 1 bilhão de dólares do FMI para lhe permitir responder a outra crise econômica de grande escala foi uma das principais tarefas da diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, nas reuniões anuais do FMI-Banco Mundial esta semana em Marrocos.