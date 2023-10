Mercados globais se preparam para consequências do aumento das tensões no Oriente Médio

Os preços do petróleo saltaram quase 6% na sexta-feira, com investidores precificando a possibilidade de um conflito mais amplo no Oriente Médio. O primeiro indicador da reação aos acontecimentos do fim de semana provavelmente ocorrerá quando o petróleo começar a ser negociado na Ásia no final do domingo.

"Parece que estamos caminhando para uma invasão terrestre maciça de Gaza e uma perda de vidas em grande escala", disse Ben Cahill, membro sênior do Programa de Segurança Energética e Mudança Climática do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS). "Sempre que houver um conflito dessa escala, haverá uma reação do mercado."

A reação do mercado na semana passada foi relativamente discreta, embora o shekel, moeda israelense, tenha sofrido um grande baque.

"Não tenho ideia se os mercados continuarão relativamente bem comportados", disse Erik Nielsen, consultor econômico chefe do grupo UniCredit. "Quase certamente depende se esse último conflito permanecerá localizado ou se ele se transformará em uma guerra mais ampla no Oriente Médio."

O S&P 500 caiu 0,5% na sexta-feira. Ativos considerados seguros tiveram maior procura, com o ouro subindo mais de 3% na sexta-feira e o dólar dos EUA atingindo a maior alta em uma semana.

Um conflito em expansão provavelmente também causaria uma maior aceleração da inflação e, como subproduto, das taxas de juros em todo o mundo, disse Bernard Baumohl, economista-chefe global do The Economic Outlook Group em Princeton, Nova Jersey.