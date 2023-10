Yellen diz que assinatura de acordo tributário multilateral pelos EUA deve ficar para 2024

LUXEMBURGO (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que ainda havia algumas questões em aberto relacionadas a um acordo tributário multilateral que precisam ser resolvidas antes que ele pudesse ser assinado, e que o processo provavelmente passaria para o próximo ano.

Yellen, falando após uma reunião com os ministros das Finanças do Eurogrupo em Luxemburgo, disse que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) havia circulado um esboço do acordo, que substituiria uma miscelânea de impostos nacionais sobre serviços digitais se fosse ratificado por um número suficiente de países.

Ela disse que considerava "extremamente importante" obter a opinião pública sobre um acordo de tamanha importância e complexidade e garantir que ele tivesse um "sólido apoio" nos Estados Unidos.