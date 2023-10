Fed tem tempo para ver dados antes de tomar a próxima decisão sobre os juros, diz Barkin

Tendo mantido a taxa básica estável na reunião de setembro do Comitê Federal de Mercado Aberto, Barkin disse que "temos tempo para ver se fizemos o suficiente ou se há mais trabalho a ser feito".

Custos crescentes dos empréstimos, impulsionados pelos rendimentos mais altos dos títulos, juntamente com uma tendência prolongada de queda nos dados de inflação, levaram muitos a acreditar que o Fed já não irá mais aumentar os juros e que deixará sua atual meta da taxa básica entre 5,25% e 5,5% por um longo período. Várias autoridades do Fed disseram nos últimos dias que acreditam que o banco central está no pico ou próximo do pico de seu ciclo de alta da taxa básica.

"Ainda estou procurando ser convencido de que a demanda está se estabilizando e de que qualquer fraqueza está sendo transmitida à inflação", disse Barkin. De seus contatos locais, Barkin disse que está ouvindo que a demanda está diminuindo e "partes do mercado de trabalho estão se equilibrando melhor" Ele também observou que as pressões salariais, embora ainda fortes, estão moderando.

No que diz respeito à inflação, "ainda não chegamos lá, mas estamos indo na direção certa", disse Barkin.

Barkin também disse em seus comentários que, se houver uma desaceleração da economia, não é certo que ela seja grave. Isso porque muitos têm previsto uma recessão e, presumivelmente, têm se preparado para ela, enquanto a demanda latente na economia poderia limitar o grau de desaceleração da atividade.