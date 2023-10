Lula conversa com presidentes de Irã e Turquia sobre corredor humanitário e libertação de reféns em Gaza

Lula também pediu ajuda a Erdogan para a saída de cerca de 30 brasileiros de Gaza. O presidente turco se dispôs a auxiliar como for possível.

"Nós temos que conversar com os dois lados que a guerra só significa retrocesso", disse Lula.

O presidente brasileiro aproveitou para dizer que espera a visita de Erdogan ao Brasil em 2024, na cúpula do G20.

Em fase de recuperação de uma cirurgia no quadril, Lula tem permanecido no Palácio do Alvorada, mas mantido intensa articulação à distância.

No sábado, uma semana após o ataque do Hamas a Israel, conversou por telefone com os presidentes da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, para buscar apoio à retirada de brasileiros da Faixa de Gaza.

Milhares de palestinos deixaram o norte da Faixa de Gaza em meio à expectativa de um iminente ataque terrestre israelense. Israel prometeu aniquilar o grupo militante Hamas, que controla Gaza, em retaliação ao violento ataque perpetrado por membros do grupo a várias localidades israelenses no dia 7 de outubro, quando cerca de 1.300 pessoas, na maioria civis, foram mortas.