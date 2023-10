Petrobras bate recorde de processamento de gás do pré-sal de Santos em setembro

A petrolífera destacou que as duas unidades recebem produtos vindos dos campos de produção em mar, tanto do pré-sal quanto do pós-sal, a partir de tubulações denominadas de rotas de escoamento, que interligam os campos de produção marítimos até as unidades em terra.

A unidade de Caraguatatuba contribuiu "decisivamente" para o recorde, segundo a Petrobras, pois processou média de 9,8 milhões de m³/d em setembro, próximo à capacidade máxima do duto de escoamento que interliga a região do pré-sal com a Rota 1, disse a empresa.

(Por Marta Nogueira)