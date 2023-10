XP quer liderar mercado de investimentos em 7 anos, diz CEO

"Em anos bons, ganhamos 150 'basis points' de market share por ano, em anos mais difíceis, como ciclo de alta de juros, a gente ganha 60 bps", disse o executivo em uma coletiva de imprensa. "Então, a gente acredita que num horizonte de 5 a 7 anos a gente deve ser líder de mercado de investimentos."

Maffra disse que, enquanto as economias avançadas ainda estão lidando com a inflação, o ciclo de afrouxamento monetário já começou no país e destacou que economistas privados agora projetam preços ao consumidor mais baixos em 2023, estimando uma inflação no final do ano no limite superior da meta do Banco Central, de 4,75%.

Maffra também enfatizou que o Brasil é um player importante na atração de investimentos alinhados a iniciativas verdes, destacando as reformas econômicas realizadas nos últimos anos e propostas em andamento.

Ele reconheceu que o aumento das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos pode "atrapalhar um pouco no curto prazo", mas expressou confiança de que isso não altera a perspectiva favorável para o Brasil nos próximos anos.

(Reportagem de Marcela Ayres)